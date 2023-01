Gabriel é um dos participantes da casa de vidro do ’BBB 23’ - Pedro Ivo / Agência O DIA

Gabriel é um dos participantes da casa de vidro do ’BBB 23’Pedro Ivo / Agência O DIA

Publicado 11/01/2023 10:35

Rio - Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se manifestou sobre Gabriel Tavares, participante da "Casa de Vidro" do "BBB 23" . Quando o nome de Gabriel foi anunciado, os internautas descobriram que Jair Renan seguia Gabriel, mas não era seguido de volta. Questionado se são amigos, Gabriel despistou e afirmou não saber o motivo de ser acompanhado por Jair Renan.

fotogaleria

No entanto, o filho do ex-presidente não gostou nadinha dessa história e falou sobre o assunto nas redes sociais nesta quarta-feira. "Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho... Quanto custou para você, ou o que custou?", escreveu nos comentários do perfil "Gossip do Dia" no Instagram.

A "Casa de Vidro" do "BBB 23" começou nesta terça-feira. Quatro pessoas estão confinadas no local, que fica em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Participantes

Gabriel tem 24 anos, é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas atualmente mora em Florianópolis. Ele atua como modelo e administra alguns imóveis da família para complementar a renda. Bonitão, vaidoso e cheio de tatuagens, o jovem contou "ao Gshow" que já se relacionou com famosas como Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes. A Poderosa, inclusive, se manifestou nas redes sociais sobre a participação do modelo no reality. "Eu não creio". Sobre o convívio com outras pessoas no programa, ele diz que pequenas coisas o incomodam. Ele se considera orgulhoso e não tem medo do cancelamento. Seu objetivo no jogo é claro: ganhar o prêmio.

Natural de Campinas (SP), Giovanna tem 25 anos mora atualmente no Rio de Janeiro. Ela é empresária na área de produtos para beleza e tem como hobby os jogos online. A ruiva se considera explosiva e acelerada. Se entrar na casa, promete causar e dar o melhor de si nas provas. "Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso", acredita a gamer, que torce para ser a vencedora do programa, já que enfrenta problemas financeiros. "Uma pessoa que está praticamente falida, como eu, entra no programa para jogar, uma coisa que amo fazer. E com um prêmio que faria uma diferença absurda na minha vida, é o cenário perfeito".

O psiquiatra Manoel, de 32 anos, é do tipo nerd. Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, ele vive um relacionamento aberto e mora com o namorado, Raphael há quase 11 anos, segundo o "Gshow". Tem uma clínica própria e sua maior luta é contra a psicofobia – discriminação contra doenças psiquiátricas. Se conquistar a vaga do BBB, o médico diz que teria dificuldade no confinamento com pessoas que querem dar opinião sobre tudo, mesmo sem saber. "Não sou falso modesto, me considero inteligente, bom no que faço. Consigo ter conversas melhores do que a maioria das pessoas". Acredita que seu maior diferencial é o equilíbrio mental e revela, ainda, ser manipulador, porque entende e trabalha com a mente humana. Seu objetivo é leva faturar o prêmio e, com a fama, pretende falar sobre saúde mental nas suas redes sociais.

Natural de Jacundá, no Pará, a biomédica Paula tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Ela se considera alegre, carinhosa, gentil e divertida, mas confessa também ser briguenta e emocionada. Diz que se encanta e se deslumbra muito fácil com as coisas e ama se conectar com as pessoas. Solteira, a morena destaca que não pretende viver um romance caso entre no reality. Paula, por fim, comenta que seu principal objetivo no jogo é a grana. "Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida", declara.