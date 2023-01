Raphael Piza, namorado de Manoel, visita ’Casa de Vidro’ - Reprodução/TV Globo

Publicado 10/01/2023 18:56

Rio - O namorado de Manoel Vicente, Rapahel Piza, visitou a "Casa de Vidro" do "BBB 23" nesta terça-feira (10). O rapaz pegou um voo de Cuibá, no Mato Grosso, até o Rio para poder ver o companheiro. Os dois namoram há quase 11 anos, moram juntos e vivem um relacionamento aberto.

Quando avistaram Raphael na multidão, as participantes Paula e Giovanna elogiaram o namorado do colega de confinamento. "Nossa, que gostosão", "Como ele é lindo", disseram. O psiquiatra concordou. "Ele é a parte mais linda do casal", brincou ele.



Antes de ir para a "Casa de Vidro", Manoel revelou que não descarta a possibilidade de viver um romance caso entre no "BBB 23". "Quando fomos morar juntos, a gente estava num nível de tanta confiança que passamos a não ver mais sentido desse pacto de exclusividade. Podemos nos relacionar com outras pessoas. E a gente conta tudo um para outro", disse ele. "Não me importo se ele ficar com alguém, só espero que ele faça por interesse de viver aquele momento, que seja autêntico. Vou ser feliz vendo ele feliz", afirmou Raphael.