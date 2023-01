Brunna Gonçalves leva cartaz para confinados na 'Casa de Vidro' - Reprodução/Globoplay

Rio - Brunna Gonçalves visitou a "Casa de Vidro" do "Big Brother Brasil 23", nesta terça-feira, para conhecer os confinados que disputam duas vagas no reality show. A mulher de Ludmilla, que participou do "BBB 22", levou um cartaz para fazer um pedido especial a Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula: "Não tirem meu posto de planta!", brincou, citando o termo usado para os brothers e sisters que não se destacam dentro do programa.

Além do apelo, a dançarina ainda aproveitou para aconselhar os confinados a partir da experiência que viveu na casa mais vigiada do país. "Façam de tudo menos cantar o tempo todo! É 'BBB', e não 'High School Musical'. Boa sorte! Aproveitem muito", completou Brunna, no verso do cartaz que exibiu pelo vidro que cerca a estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Pela primeira vez na história do "BBB", a "Casa de Vidro" foi inaugurada antes da estreia oficial do reality show. Nesta terça-feira, Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula foram confinados no espaço para disputar duas vagas no programa. O elenco oficial da nova temporada será anunciado na quinta-feira, durante a programação da TV Globo, revelando os nomes dos participantes dos grupos "Pipoca" e "Camarote".