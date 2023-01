Giovanna Leão, participante da ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’ - Reprodução / Instagram

Rio - Os detetives do Twitter já colocaram a mão na massa. Após estreia da "Casa de Vidro" do "BBB 23", os internautas foram investigar o passado dos particpantes nas redes sociais e acabaram encontrando tweets antigos de Giovanna Leão com ofensas racistas. Também foram encontrados comentários em que a empresária demonstra um posicionamento político alinhado à direita e critica o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após terem divulgado nas redes sociais, um adolescente mostrou para os participantes Manoel e Paula os tweets de Giovanna, fazendo com que a dupla se afastasse da ruiva. A polêmica também foi revelada para empresária, que disse que as pessoas a interpretaram mal. Ela disse também que decidiu não apagar seus tweets porque não tem medo de cancelamento.



Antes da polêmica, Giovanna já estava sendo vista como forçada pelos internautas ao garantir que, caso entre no "BBB 23", não será "planta". No mundo dos reality shows, o termo é usado como adjetivo para falar dos participantes que ficam tão apagados que quase não se nota sua presença.

A equipe de Giovanna Leão foi ao Twitter, nesta terça-feira, para se pronunciar após internautas resgatarem postagens antigas da empresária com ofensas racistas. Em nota, os administradores dos perfis da paulista defenderam a jovem de 24 anos.

"A Giovanna está vivendo um sonho, sonho esse que, é claro e como todos, tem um preço. Mostrar quem você é 24h por dia pro Brasil inteiro assistir é um preço que poucos estão dispostos a pagar em nome de um sonho. Ter o seu passado revirado do avesso e julgado pelos juízes da internet, muito menos. Mas a Giovanna resolveu pagar porque está disposta a vivê-lo. O sonho é maior do que o medo", iniciou o comunicado.

Em seguida, a equipe da empresária ainda deu uma alfinetada nos internautas que vasculharam os perfis da ruiva: "As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância. Lembrem que, não só ela, mas existem 4 seres humanos lá dentro. Com sonhos, com erros, com acertos e com mudanças", diz o documento.

"A Giovanna não é perfeita, e está longe de ser. Mas ela definitivamente não é mais a mesma Giovanna de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu com que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros", afirmou a equipe da candidata a sister.

Antes de finalizar a nota, os "ADM's" de Giovanna ainda comentaram uma postagem em que a paulista critica o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmaram que a jovem não votou em Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições. "Por fim, não, a Gi não vota e nunca votou no ex-presidente e em nenhum dos seus. A noção e a consciência de classe seguem intactas por aqui. E se vocês estiverem dispostos a conhecer a Giovanna de agora, acreditem, será o sonho da vida dela poder se mostrar!"