Giovanna Leão, participante da ’Casa de Vidro’ do ’BBB 23’Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 13:09 | Atualizado 10/01/2023 13:59

Rio - Giovanna Leão, de 25 anos, é uma das participantes da "Casa de Vidro" do "Big Brother Brasil" deste ano. A jovem empresária foi emancipada aos 16 anos para ajudar a contornar uma crise financeira enfrentada pela família. De acordo com o "Gshow", os pais da ruiva já passaram por diversos problemas com dinheiro, e pela falta de comida na mesa, sua mãe a amamentou até os 4 anos de idade.

Além de trabalhar na área de produtos de beleza, vendendo kits de alongamento de unhas, Giovanna também é gamer, e promove transmissões ao vivo de suas partidas de "League Of Legends". No passado, já cursou Direito e Química, mas optou por não completar as graduações.



No que diz respeito à cultura pop, o filme "O Diabo Veste Prada" foi o responsável por fazer que ela se apaixonasse por moda. "Consigo mostrar partes da minha personalidade através da moda", disse ela, que, atualmente, publica dicas de looks na internet.

A empresária, que tinge os cabelos de ruivo, alegou ter uma "paixão" pelo cantor Jão e certa curiosidade em se relacionar com pessoas do mesmo sexo. "Não tenho vontade, só curiosidade. Se fosse uma famosa dando em cima de mim também não, porque fama não vai mudar meu tesão na pessoa", contou.

Na escola, Giovanna sofria bullying dos colegas por sua aparência. "Eu usava aparelho, óculos e nunca fui magrela. Já tive problemas seríssimos por questão de alimentação. Por isso que em toda a minha trajetória escolar eu tive pouquíssimos amigos", revelou. Entretanto, ela afirma que hoje é bem resolvida com o próprio corpo, mas admite: "Já fiz rinoplastia, preenchimento labial, lipoaspiração, lipo com enxerto no bumbum e coloquei dente de porcelana".