Ana Furtado envia energias positivas para tarefa de Boninho no ’BBB 23’ - Reprodução / Instagram

Ana Furtado envia energias positivas para tarefa de Boninho no ’BBB 23’Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 13:48 | Atualizado 10/01/2023 13:50

Rio - Ana Furtado usou as redes sociais, nesta terça-feira, para enviar boas vibrações ao marido, Boninho. No Instagram, a apresentadora desejou boa sorte ao diretor do "Big Brother Brasil" nesta 23ª edição da atração, que começa na próxima segunda-feira.

fotogaleria

"Deixando aqui também o meu beijinho de 'boa sorte e arrasa, meu amor!', porque hoje [ com o anúncio dos participantes da 'Casa de Vidro '] começa a famigerada época do ano em que dividimos toda a adrenalina, emoção e intensidade desse seu projeto lindo chamado 'BBB'. É 24/7! É muita dedicação envolvida! É muita paixão", iniciou Ana na legenda de uma foto em que aparece ao lado de Boninho.

"São muitas madrugadas viradas acompanhando as festas e tretas com você! Fazemos isso há mais de 20 anos e a gente sempre quer mais, né? Te amo, Boninho! E eu já te amo também, tá, 'BBB23'? Estou pronta! Venham com tudo!", celebrou a apresentadora.