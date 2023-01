Participante da ’Casa de Vidro’, Gabriel diz que já ficou com cantoras famosas - Vitor Gilard/ Gshow

Publicado 10/01/2023 11:19 | Atualizado 10/01/2023 15:07

Rio - Gabriel, de 24 anos, um dos participantes da Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23", já viveu um affair com as cantoras Anitta, Luísa Sonza e com a atriz e influenciadora digital Gabi Lopes. Segundo o "Gshow", ele chamou a atenção da Poderosa após viralizar no TikTok. O paulista ainda conta que vê a atriz Grazi Massafera como símbolo sexual.

Entre outras curiosidades sobre Gabriel enumeradas pela publicação estão: ele nunca enviou nudes e tem cerca de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo. O paulista também é tutor de dois gatinhos, Marquês e Baronesa, gosta de surfar, tem como ídolo o modelo Mateus Verdelho, já ficou 9 meses sem falar com a mãe após uma briga com o ex-padastro, é torcedor do São Paulo e coleciona camisa de clubes estrangeiros.

Candidato a entrar na casa mais vigiada do Brasil, Gabriel tem um objetivo claro: ganhar o prêmio. "Quero entrar para ficar rico, milionário", destaca ele. No convívio, Gabriel diz pequenas coisas o incomodam. "Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor". Diz que não é do tipo que gera atrito desnecessariamente; prefere evitar, mas entrega que não se esconde de um embate. "Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal", adianta.