Paula Freitas, participante da Casa de Vidro do BBB 23Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 12:07 | Atualizado 10/01/2023 12:10



fotogaleria Rio - Paula Freitas, de 28 anos, afirmou que entrará com tudo no "BBB 23", caso seja uma das escolhidas pelo público na dinâmica da "Casa de Vidro". Segundo o "Gshow", a biomédica, que é natural de Jacundá, no Pará, revelou que não pretende ter um romance dentro do reality show, pois um homem poderia "atrapalhar o jogo".

"Não quero nem saber de homem na minha vida. Preciso de dinheiro", disse ela, que está solteira desde o término de um relacionamento de 6 anos, em maio de 2022.

Segundo as curiosidades divulgadas pelo site, Paula é uma mulher muito ligada à religiosidade, já ocupou um cargo de liderança na igreja católica que frequentava e tem tatuagens que simbolizam sua fé, trajetória e também, que homenageiam a avó materna.



No que diz respeito à profissão, a biomédica sonhava em fazer Odontologia, mas desistiu por conta dos gastos do curso. Pouco tempo depois, prestou vestibular para Enfermagem e Biomedicina, passou para as duas, mas afirmou que a segunda "a escolheu".

Na infância, Paula era constantemente chamada de "Olívia Palito" e "Chassi de grilo" pelos amigos, pois era muito magra. Ainda criança, a cacheada também enfrentou um episódio de racismo em uma festa junina, onde um dos participantes afirmou que ela não poderia ser a "noiva" do evento porque era negra. Agora, ela pretende realizar o sonho de ser uma noiva de quadrilha.

Fã de Priscilla Alcântara, a biomédica contou que admira o jeito que a cantora encara a vida, e no que diz respeito às outras artistas, admite que tem Luísa Sonza como símbolo sexual. "Ela é sexy demais", opinou.