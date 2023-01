Tadeu Schmidt revela detalhes da estreia da 'Casa de Vidro' do 'BBB 23' - Reprodução/TV Globo

Publicado 09/01/2023 22:39 | Atualizado 09/01/2023 22:39

Rio - E o início do "Big Brother Brasil 23" está cada vez mais próximo! Nesta segunda-feira, Tadeu Schmidt apareceu no intervalo da novela "Travessia", da TV Globo, para revelar detalhes da "Casa de Vidro". Segundo o apresentador do reality show, o público terá a chance de conhecer os participantes da dinâmica nesta terça-feira, às 10h35, com transmissão ao vivo pelo canal aberto.

Ex-participante do "BBB 18", Ana Clara será a responsável por conduzir a estreia da Casa de Vidro, na primeira vez em que a dinâmica acontece antes do início do programa, algo inédito na história do reality. Dois homens e duas mulheres serão confinados em uma estrutura montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde vão interagir com o público e mostrar por que merecem conquistar a tão sonhada vaga na casa desta edição.

O "BBB 23" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero é de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.