TV Globo mantém quadros apresentados por Dani Calabresa e Paulo Vieira no ’BBB’Reprodução/Twitter

Publicado 02/01/2023 19:15

Rio - A TV Globo confirmou nesta segunda-feira (02) que os quadros humorísticos "Big Terapia", comandado por Paulo Vieira, e "CAT BBB", apresentado por Dani Calabresa retornarão na próxima temporada do "Big Brother Brasil".

Substituindo Rafael Portugal, a comediante assumiu o comando da Central de Atendimento ao Telespectador do reality show na edição passada e ficou responsável por ouvir as queixas, reclamações e esclarecer as dúvidas sobre as dinâmicas do programa. O quadro costuma ir ao ar na terça-feira, que é quando ocorrem as eliminações.