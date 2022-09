Daniel Lenhardt chora ao se despedir do namorado no México - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2022 13:03 | Atualizado 07/09/2022 13:07

Rio - O ex-participante do "Big Brother Brasil 20", Daniel Lenhardt, não conteve o choro ao se despedir do namorado, Marcus Lobo, na última terça-feira, durante sua partida do México. No Instagram, o modelo compartilhou imagens do momento da despedida, onde aparece com duas malas e um violão nas costas.

No vídeo repostado, Daniel acena e manda beijos para Marcus. Mas após virar de costas, o ex-BBB seca as lágrimas que escorrem pelo rosto. Em outros stories publicados por Daniel, ele surge junto a amigos, em uma montagem de várias fotos, que faz homenagem à temporada que passou no México.

Recentemente, Daniel, que é bissexual, falou sobre como estaria lidando com ataques preconceituosos, depois de ter assumido seu relacionamento com Marcus, em março deste ano. "Eu estou bem, finalmente eu estou feliz e seguindo meu caminho, com calma, sem atropelar ninguém. Mas eu levei um susto ao perceber que ainda não estamos prontos para aceitar duas pessoas em trocas de energias e amor. Pessoas do mesmo sexo [...] Eu já passei por muita coisa e já me acostumei. O que mais me dói são esses olhos que condenam, olhando para outras pessoas. Pessoas anônimas, amigos e amigas etc", publicou o ex-BBB na ocasião.