Globo anunciou surpresas para o ’BBB 23’ - Reprodução/Internet

Globo anunciou surpresas para o ’BBB 23’Reprodução/Internet

Publicado 02/09/2022 17:41

Rio - A TV Globo elevou o suspense em torno do "Big Brother Brasil 23", nesta sexta-feira (02). A emissora anunciou que o valor do prêmio de R$ 1,5 milhão pode mudar na próxima edição, e garantiu que o programa repetirá a divisão entre Pipoca e Camarote. Sem revelar detalhes, a Globo afirmou que fugir do paredão pode render uma quantia em dinheiro para os sobreviventes.