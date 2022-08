Eliezer realiza novo procedimento estético e manda recado para Viih Tube - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2022 13:19

Rio - O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para dar detalhes sobre "seu dia de príncipe". No Instagram, o influenciador, que já tem o hábito de realizar procedimentos estéticos , revelou ter adotado uma nova técnica, a fim de melhorar o aspecto da pele do rosto, e também, decidiu enviar um recado para namorada, Viih Tube.

"Tenho feito laser para dar um jeito, arrumar minha pele, deixar mais bonita", iniciou Eliezer via stories. Logo depois, o influencer pediu para a profissional, que estava ao seu lado, explicar no que consistia o tratamento realizado. "Fechar os poros, estimular colágeno, clareia o rosto", contou ela. "Vai me deixar mais bonito", brincou o ex-brother.

Minutos depois, Eli apareceu com o rosto vermelho e aproveitou para tranquilizar os seguidores, dizendo que a vermelhidão era comum após o uso do laser. Ao lado da dermatologista, o ex-participante do "BBB 22" decidiu enviar um recado para Viih Tube. "Tá gostando?", perguntou Eliezer. "Ele está ficando lindo para você", acrescentou a médica. "Isso é um complô. Eu tenho que ficar bonito para mim, não para ela", disse ele, bem-humorado.

Apreciador de tratamentos estéticos, Eliezer já fez uma harmonização facial, aplicou botox e também, realizou um implante de barba e cabelo.