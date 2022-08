Em podcast, Natália Deodato fala sobre ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio - Reprodução / Youtube

Em podcast, Natália Deodato fala sobre ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio Reprodução / Youtube

Publicado 26/08/2022 09:09 | Atualizado 26/08/2022 09:14

Rio - Natália Deodato, de 22 anos, participou do podcast "Vaca Cast", comandado por Evelyn Regly, na última quinta-feira, e falou sobre sua vida amorosa e trajetória profissional antes de participar do reality show "Big Brother Brasil", da Rede Globo. Durante o bate-papo, a ex-BBB relembrou seu casamento aos 15 anos de idade, o divórcio, fase de solteira e, ainda, a tentativa de feminicídio sofrida em uma relação posterior.

"Casei com 15 para 16 anos. Eu conheci meu ex-marido com 12 anos. Ele me ajudou muito. Eu tinha um princípio de depressão e ele me ajudava muito. Nós fizemos dança, street dance, juntos, mas ele era muito ciumento. Quando terminei meu casamento fiquei doida 'varada', maluca. Por seis meses, fui pegando geral, 'passando o rodo', nem radar passava despercebido", disse, bem-humorada.

Em seguida, Natália deu detalhes sobre como lidou com a fase posterior ao divórcio. "Não tive juventude. Desde os 9 anos, tinha responsabilidades de adulta. Não fui a baladas, nem a festas de 15 anos. Minha rotina era escola-casa-igreja. Quando me separei, veio aquele momento de 'rapaz, eu estou livre', eu fui conhecer o mundo. Fui viver. Era uma fase que eu ia de segunda a segunda para balada, gastava meu dinheiro à beça...", pontuou.

Segundo a modelo, na época da "solteirice" ela havia enfrentado uma das fases mais difíceis de sua vida, um relacionamento abusivo acompanhado de tentativa de feminicídio. "Tive um relacionamento muito abusivo e sofri uma tentativa de feminicídio. Foi bem pesado. Tenho uma medida protetiva. Foi ali que acordei para a vida. Divorciei e fiquei louca da vida. Conheci uma pessoa que era psicopata. Ele me enforcou, desmaiei e quando acordei foi aquela sensação de 'Deus me deu uma chance'", disse, acrescentando que buscou ajuda da família. "Chorei muito, fui procurar o colinho de mãe e decidi colocar meu peito. Vim morar em São Paulo", contou.

Na entrevista, Natália revelou que havia se inscrito para o "BBB" ainda em 2018 e sentiu-se frustrada por não ter sido selecionada. "Fiquei muito triste quando me inscrevi e não passei no BBB19. Se eu tivesse ido, talvez a edição tivesse sido um pouco melhor (risos). Acredito que fui no momento certo. Eu não sou mais a Natália que se inscreveu em 2018 para o BBB19. Tive muitas evoluções nesses quatro anos", refletiu ela, que participou da 22ª edição do programa.



Natália também relembrou que em sua primeira tentativa para participar do reality show, não contava com o apoio do então marido. "Meu marido não me apoiava. Fiz a inscrição escondida dele. Um dos melhores amigos dele foi meu cúmplice", concluiu.