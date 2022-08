Ex-BBB Patrícia Leitte homenageia filho nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2022 13:34 | Atualizado 23/08/2022 13:35

Rio - A ex-participante do "BBB 18", Patrícia Leitte, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para homenagear o filho, Michel Davi, por seu aniversário. No Instagram, a influenciadora publicou um vídeo em comemoração aos 16 anos do rapaz e também, aproveitou para escrever um texto emocionante na legenda do registro.

"Hoje, meu filho Davi, é o dia em que você completa mais um ano de vida e eu quero lhe dizer que mesmo antes de você nascer, eu já o amava. Quando você nasceu foi uma alegria imensa, tanto para mim como para todos os que o rodeavam", iniciou a ex-sister na publicação.

"Você foi crescendo, dando os primeiros passos e eu estava ali para lhe segurar pelas mãos, para que você não caísse. O tempo foi passando e a cada dia você, com o seu jeito meigo e carinhoso, foi conquistando o coração de cada um que cercava você, e hoje você já esta bastante crescido e a cada dia mais bonito", acrescentou.

"Quero lhe dedicar, nesse dia tão especial, meu carinho e meu amor por você, e se precisar de mim, pode contar comigo, sempre, meu filho. Ame-se, seja gentil com você mesmo, e aprenda a ter paciência com suas provações. Tudo que eu lhe desejo neste dia é um feliz aniversário, meu filho! Eu te amo, vida", concluiu Patrícia.

