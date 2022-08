Munik Nunes afirma não dividir contas com o noivo, Paulinho Simões - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2022 11:16 | Atualizado 09/08/2022 11:18

Rio - A campeã do "Big Brother Brasil 16", Munik Nunes, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para tirar dúvidas dos fãs acerca de seu relacionamento com o empresário, Paulinho Simões e também, falar sobre situações pelas quais enfrentou na vida. Durante a interação feita pelo Instagram, a influenciadora negou dividir qualquer tipo de conta com o atual noivo e contou que ele é o "provedor" da relação.

"É verdade que você e o B (apelido dado por Munik ao noivo) dividem tudo? Contas, viagens e afins", quis saber uma internauta. "Mentira. O B é o provedor. Mas, se algum dia, precisarmos dividir ou eu ser a provedora, não vejo problema. Relacionamento é parceria", respondeu Munik.

Nos stories, a ex-BBB afirmou que pretende engravidar em breve e relembrou um aborto espontâneo sofrido em 2019. "Hoje sou mãe de um anjinho", disse aos seguidores.

Ao ser questionada sobre traição, Munik revelou que foi traída várias vezes, em relacionamentos anteriores, mas mesmo assim, perdoou. "Várias vezes. E, graças a Deus, eu perdoei todas. Mas não permaneci com essas pessoas na minha vida", admitiu, sem citar nomes.

Sobre o casamento, a influenciadora afirmou que logo subirá ao altar e confirmou as desconfianças de uma seguidora, contando que passará a lua de mel nas Ilhas Maldivas, localizadas no continente asiático.