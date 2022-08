Aline Gotschalg compartilha registros de hospital e fala sobre câncer na tireoide - Reprodução / Instagram

Aline Gotschalg compartilha registros de hospital e fala sobre câncer na tireoideReprodução / Instagram

Publicado 03/08/2022 13:34 | Atualizado 03/08/2022 13:38

Rio - A ex-participante do "BBB 15", Aline Gotschalg, usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira, para revelar a luta que travou contra o câncer de tireoide. No Instagram, a influenciadora desabafou com os seguidores sobre o tratamento realizado para o problema de saúde e também, compartilhou registros do período em que esteve hospitalizada.

"Câncer de tireoide. Receber esse diagnostico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui. Mas agora, sou só gratidão!", iniciou a ex-BBB. "Vivi uma experiência que justifica minha fé e não poderia deixar de compartilha-lá com vocês. Eu nunca havia feito antes um exame de ultrassom na tireoide e ouvi uma voz (como não acreditar que temos nosso anjo da guarda?) para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames periódicos, muito importantes para um controle preventivo de doenças, principalmente as mais silenciosas. E foi então que descobrimos um tumor maligno na tireoide", revelou.

Ao falar sobre o diagnóstico, Aline ressaltou a importância da descoberta precoce da doença e aproveitou para alertar os seguidores sobre a gravidade do problema. Sou grata por tê-lo descoberto precocemente. O diagnóstico precoce salva vidas! O câncer de tireoide é uma doença muitas vezes silenciosa e que afeta três vezes mais mulheres do que homens, principalmente aquelas na faixa entre os 20 e os 65 anos. Por isso, gostaria de deixar aqui um alerta para todos vocês se cuidarem. Façam exames periódicos e estejam sempre atentos a sua saúde!", aconselhou.

A influenciadora também fez elogios à equipe médica, além de sua família e amigos, que a ajudaram a atravessar o período difícil. "Essa foi mais uma provação de Deus na minha vida. Gratidão aos meus médicos, que foram verdadeiros anjos durante todo o processo. Agradeço também à minha incrível família e aos meus preciosos amigos por estarem comigo em todos os momentos, me cobrindo de carinho e amparo emocional", declarou.

Por fim, Aline pediu a compreensão dos seguidores por ter escondido o diagnóstico por tanto tempo e afirmou estar curada. "Precisei vivenciar tudo, entender e me fortalecer primeiro antes de dividir com vocês. Espero que me entendam. Esse era o momento que mais desejei nesses últimos tempos! Estou viva e curada! Indo para casa!", concluiu.