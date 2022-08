Pedro Scooby conta que rompeu parte dos ligamentos do joelho e passará por tratamento com células-tronco - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby conta que rompeu parte dos ligamentos do joelho e passará por tratamento com células-troncoReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2022 11:19 | Atualizado 02/08/2022 12:41

Rio - O surfista e ex-participante do "BBB 22", Pedro Scooby, usou as redes sociais, na segunda-feira, para contar aos seguidores que precisará ficar afastado do mar durante um mês, após ter rompido parte dos ligamentos do joelho. O atleta afirmou que contraiu a lesão na última competição em que participou e que para tratá-la, irá se submeter a um tratamento com células-tronco.

fotogaleria

"Fala galera. Postei no feed a foto do surfe de ontem. Não foi nessa onda, mas em uma outra. Acabei machucando meu ligamento, graças a Deus não foi rompimento total, foi parcial...", iniciou, via stories do Instagram. "Vou fazer um tratamento com células-tronco... Espero daqui a um mês estar de volta e ficar pronto para temporada de onda gigante", disse, esperançoso.

Ao dar mais detalhes sobre o tratamento, Scooby explicou que precisará viajar para os Estados Unidos, a fim de realizá-lo. "Vou para Califórnia fazer minha fisioterapia, treinar e ficar 100% de novo. Eu e joelheira vamos ficar juntinhas por um tempo", contou.

Anteriormente, o surfista havia aproveitado para falar sobre o ferimento na legenda da publicação de um dos registros da competição. "Como pode a coisa que você mais ama te machucar?! Mas é isso, ontem machuquei o ligamento do meu joelho surfando essa onda incrível que é Jaconé. O surf de ondas grandes é um esporte perigoso que exige atenção a todo momento. E calma, muita calma! Enfim... Já, já o joelho está novo e eu de volta (de novo novamente outra vez)", escreveu.

Na legenda do post, seguidores enviaram mensagens de carinho e desejaram uma boa recuperação nesse momento. "Se cuida! Voltar mais forte ainda, 'bora'!", comentou um internauta. "Logo, logo, você estará de volta, fazendo o que sabe e o que ama, além de arrasando muito", desejou outra. "Lenda viva!", elogiou um fã.