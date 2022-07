Gil do Vigor em vídeo de inscrição para o ’BBB 21’ - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2022 13:36

Rio - Gil do Vigor usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para publicar seu vídeo de inscrição para o reality show "BBB 21", da Rede Globo. Na época, o economista não chegou à final, com Camila de Lucas, Fiuk e Juliette, mas conquistou a simpatia do público. "Não me julguem, estava revoltado", brincou na legenda do post no Instagram.

No vídeo, Gil se apresenta e demonstra estar confiante em ser o vencedor da competição. "Olá, Big Brother Brasil! Meu nome é Gilberto, eu tenho 28 anos, eu falo do Janga Paulista, uma cidade de Pernambuco, eu faço doutorado em economia, estou no segundo ano e o que me traz aqui para fazer a inscrição para vocês é que eu sou o próximo campeão do Big Brother Brasil", iniciou.

"Eu venho de escola pública, sou uma pessoa muito humilde, que teve que batalhar muito para chegar onde eu cheguei, e contra as expectativas, e lutando contra o que as pessoas falavam e a sociedade em si, eu nunca fui de aceitar calado o que as pessoas decidiam para mim, porque eu sou muito firme, eu tenho a personalidade muito forte, eu sou alegre, brincalhão, adoro fazer brincadeira com o povo, adoro estar no meio das pessoas, eu sou muito comunicativo, eu não tenho medo de me posicionar", afirmou Gil.

O ex-BBB contou ainda que já havia feito trabalho missionário com a igreja e alegou ser disciplinado, além de corajoso. "Sou muito bom com regras, sei respeitar hierarquias, sei trabalhar sob pressão, tenho certeza que toda a minha experiência, o meu sucesso e todas as coisas que eu passei na minha vida estavam me preparando para chegar no Big Brother Brasil. Por quê? Porque eu nunca pude ter medo, porque pobre não pode ter medo, porque a luta é constante e o perigo está em todo lugar. Então eu vou ter medo de me posicionar no Big Brother, ter medo de crítica? Não preciso, porque a minha vida inteira foi assim."

Gil também admitiu que via a competição como uma oportunidade de autoconhecimento e que se esforçaria para ultrapassar os limites. "Vou querer me conhecer também. Na indicação, eu não teria medo em indicar um amigo meu. O jogo é um posicionamento, eu vou estar lá dentro para fazer estratégia para eu ganhar. É um jogo que só um vai levar um milhão de reais. Então não tem esse negócio de fazer amigo. Vou perder o quê? Vou ter duas chances: perder ou ganhar um milhão e meio. Cheguei no meu doutorado com muito sofrimento! Sou muito feliz pelas coisas que eu conquistei", disse.

