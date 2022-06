Boninho anunciou mudança nas seletivas para o ’BBB 23’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 24/06/2022 19:07 | Atualizado 24/06/2022 19:10

Rio - Boninho anunciou nesta quarta-feira (22) uma mudança na seletiva dos participantes do próximo elenco do "Big Brother Brasil", em 2023. O diretor do reality show da TV Globo compartilhou nas suas redes sociais processo voltará a contar com entrevistas presenciais, e não somente virtuais como estava sendo até a última edição.

"Tenho uma novidade que vocês vão gostar: a gente vai voltar a fazer as entrevistas presenciais pré-cadeira elétrica. E a primeira cidade vai ser Salvador", disse ele no vídeo que publicou em seu Instagram.

"E tem outra coisa melhor ainda: a gente vai abrir um pouco mais de vagas para essa galera em volta de Salvador se inscrever e se encontrar com a gente. Então fica ligado! Daqui a pouco, logo, logo, a gente dá mais informações", prometeu.