Em entrevista, Laís e Gustavo falaram sobre o relacionamento - Reprodução/Youtube

Publicado 08/06/2022 18:49

Rio - Laís Caldas e Gustavo Marsengo, casal formado durante o 'BBB 22', participou do 'PodDelas' e revelou detalhes do relacionamento. Durante o bate papo, a médica e o bacharel em direito revelaram como foi o primeiro 'eu te amo' dito por eles.

"O primeiro 'eu te amo' dele foi bêbado", revelou Laís. "Eu não lembrava, era 6 horas da manhã, mandando áudio... Depois ela me mostrou... Eu estava na Sapucaí com minha mãe e meus amigos. Ela também falou 'eu te amo' bêbada. Foi antes [do pedido de namoro feito em Goiânia], mas na mesma viagem. Eu falei na sexta, ela falou no domingo. Aí dava para pedir em namoro. Pedi permissão para a mãe dela. Perguntei: 'Posso chamar de sogrinha?'. Ela respondeu: 'Com certeza, genrinho'", relatou.