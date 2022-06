Rodrigo Mussi exibiu cicatriz deixada pelo acidente que sofreu - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi exibiu cicatriz deixada pelo acidente que sofreu Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2022 19:45 | Atualizado 08/06/2022 20:31

Rio - Rodrigo Mussi interagiu com os seguidores nesta quarta-feira (8) e exibiu a cicatriz que tem na testa e se estende até a pálpebra esquerda deixada pelo grave acidente de carro que o ex-participante do 'BBB 22' sofreu em março deste ano

fotogaleria



Acidente "Para quem perguntou da marca, vai ficar essa marca aí. Só para complementar essa é marca do milagre, a marca do meu segundo aniversário, será meu segundo aniversário", afirmou Rodrigo.

O veículo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão graneleiro no dia 31 de março. O gerente comercial passou por uma múltipla cirurgia e ficou 20 dias na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Recentemente, o ex-BBB celebrou a recuperação 2 meses após o acidente. "Faz exatos 2 meses do gravíssimo acidente que sofri, essa foto e esse sorriso porque estou feliz de estar vivo e aos poucos estar voltando! A mensagem que eu deixo, Agradeça pelo simples fato de acordar e viver", escreveu.