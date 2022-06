Larissa Tomásia - Reprodução/Instagram

Larissa TomásiaReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 11:57

Rio - Larissa Tomásia resolveu fazer uma tatuagem durante uma festa na magrugada desta quinta-feira, em São Paulo. A ex-BBB escreveu "fake news" ["notícias falsas", em inglês] em seu braço. A citação faz referência a sua passagem pelo "BBB 22", quando ficou conhecida por levar informações falsas para dentro da casa.

Como a ex-sister entrou pela Casa de Vidro quando o programa já estava no ar, ela tinha ciência do que acontecia do lado de fora do reality, mas acabou inventando muita história para os participantes já confinados, que ela diz ter feito propositalmente por estratégia de jogo.