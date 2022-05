Natália Deodato curte noitada em sua primeira viagem internacional, na cidade de Cancún, México - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2022 09:38

Rio - A ex-participante do "BBB 22", Natália Deodato, está visitando a cidade de Cancún, no México, em sua primeira viagem internacional. Na noite de segunda-feira, a modelo decidiu ir até a famosa balada Coco Bongo para se divertir, e chegou ao local de limusine.

"Meus vitilindos, a onça tá chique! Olha que chique! Eu quero um 'treco' desses na minha garagem para fazer festa.", comentou Natália nos stories do Instagram, enquanto mostrava o interior do carro. "Estou muito feliz!", completou.

Assim que chegou no México, Natália contou aos seguidores que teve sua mala extraviada, mas afirmou que não deixaria se abater. "Eu mostro close e mostro corre! Cheguei em Cancún ontem para minha primeira viagem internacional e estaria tudo perfeito… Não fosse minha mala extraviada. Mas eu vou ficar sem curtir?! Vou nada! Se tem perrengue, vai com perrengue mesmo, meus vitilindos. Já reagi, botei um look 'mara' (emprestado no amor) e estou plena", publicou nas redes sociais.