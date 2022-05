Vyni comemora após ter tirado seu passaporte e questiona possíveis destinos de viagem aos seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2022 10:22

Rio - O ex-participante do "BBB 22", Vyni, usou as redes sociais para comemorar a retirada do seu primeiro passaporte. No Instagram, o influenciador dividiu a conquista com os seguidores e pediu dicas de destinos para viajar.

"Eu finalmente tirei meu passaporte, minha gente! Pode parecer algo simples, mas tem tanto significado para mim. Agora, sim, posso dizer: do Cariri para o mundo!", festejou.

"Qual país eu deveria conhecer primeiro? Qual país você sonha conhecer?", indagou o cearense aos fãs.

Recentemente, Vyni também celebrou a possibilidade de ter conseguido pagar um plano de saúde para os familiares. "Minha maior conquista, desde que saí daquele programa, foi poder pagar um plano de saúde para a mainha e para a minha tia. Só não coloquei o meu painho, porque ele não quis", contou.

"Para auxiliar as duas em qualquer coisa que elas precisarem lá. Era eu sempre quem corria atrás, mas agora estou aqui. Hoje como não estou mais lá, estou aqui [em São Paulo] para poder trabalhar, só de saber que eles podem contar com isso, já dá um alívio tão grande no meu coração."