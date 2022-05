Rodolffo é chamado de desagradável após fazer piada sobre a relação de Viih Tube e Rodrigo Mussi - Reprodução / Instagram

Publicado 31/05/2022 08:42 | Atualizado 31/05/2022 08:50

Rio - O cantor Rodolffo foi bastante criticado nas redes sociais na segunda-feira, após fazer uma piada sugestiva sobre a relação de Rodrigo Mussi e Viih Tube. Depois de dois meses do acidente de carro sofrido pelo ex-BBB , a youtuber fez uma homenagem ao amigo , que está vivendo em sua casa, em São Paulo, enquanto finaliza o tratamento médico.

Nos comentários da publicação feita no Instagram, Rodolffo escreveu: "Viih, não vai acabar com o menino. Deixa ele se recuperar hein?", acompanhado de emojis sugestivos, como de língua de fora, cabeça de diabo e outro sorridente.

A atitude não passou despercebida pelos internautas, que fizeram inúmeras críticas à postura do cantor. "Como é desnecessário", escreveu uma pessoa no Twitter, compartilhando o print screen do comentário. "Não perde a oportunidade de ficar quieto", "ridículo" e "desagradável" foram outras respostas à publicação.