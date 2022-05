Após se mudar para capital paulista, Jessilane Alves vai às compras na 25 de Março - Reprodução / Twitter

Publicado 26/05/2022 10:19 | Atualizado 26/05/2022 10:22

Rio - A ex-participante do "BBB 22", Jessilane Alves, decidiu se mudar para São Paulo e está passando pelo processo de organização da casa nova, que mostrou em um tour nas redes sociais . A professora de biologia, natural de Goiás, escolheu a rua 25 de Março, no centro de São Paulo, para comprar as mobílias do novo lar.