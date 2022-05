Lucas Bissoli - Reprodução/Instagram

Lucas BissoliReprodução/Instagram

Publicado 25/05/2022 18:54

Rio - Lucas Bissoli agora faz parte dos ex-BBBs moradores da capital paulista. O engenheiro contou em seu Twitter que já está de malas prontas para deixar o Espírito Santo e se mudar para São Paulo.

Eu achei meu Lar em SP!! Morador oficial dessa selva de pedra agora!! — Lucas Bissoli (@LucasBissoli_) May 23, 2022

À princípio, o ex-BBB não tinha a intenção de seguir um caminho profissional diferente do que tinha antes do programa. Mas agora, pretende dar uma chance para a carreira de modelo, sem parar os estudos na faculdade de medicina. Ele percebeu que pode trabalhar nas duas áreas paralelamente, já que muitas oportunidades estão se abrindo com a sua participação no "BBB 22" e a fama repentina.