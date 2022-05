Jessilane exibiu para os seguidores sua casa nova - Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2022 14:48



fotogaleria Rio - A participação no 'BBB 22' rendeu bons frutos para Jessilane. A professora mostrou para os seguidores nesta quarta-feira (25) a casa que irá morar com a família em São Paulo após deixar Valparaíso de Goiás, município de Goiás, na região Centro-Oeste."Gente, estou aqui já na minha nova casa. Vou fazer um tour para vocês, aqui é muito fofo, muito bonitinho, muito fofo mesmo. Vocês vão gostar", disse nos Stories.

A ex-BBB mostrou para os seguidores a sala de jantar, cozinha, área de serviço, e a sala de estar que ficam no primeiro andar. Já no segundo piso, estão os quartos de Jessi, que conta com closet e banheiro, de sua mãe e sua irmã. A casa ainda possui uma área com churrasqueira.