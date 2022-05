Gustavo ironiza suposto número de traições de Arthur Aguiar em entrevista com Matheus Mazzafera - Reprodução / Youtube

Publicado 23/05/2022 12:54

Rio - Gustavo Marsengo e Laís Caldas foram entrevistados pelo youtuber Matheus Mazzafera, que aproveitou para questioná-los sobre traições. "Acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Em todo tipo de situação?", perguntou Mazzafera aos ex-participantes do "BBB 22".

"Sim, mas trair não. Traição, para mim, não", respondeu Laís. "Merece 16 chances?", ironizou Gustavo, sem citar Arthur Aguiar diretamente, mas relembrando o número de vezes que o ator teria, supostamente, traído a esposa, Maíra Cardi. Na época do escândalo da separação, a influenciadora afirmou que Arthur se envolveu com 16 mulheres diferentes durante uma fase do casamento.

Ao perceber a indireta do namorado, Laís riu e Mazzafera disparou: "Não tenho nada a ver com isso". No decorrer da entrevista, a médica afirmou acreditar nunca ter lidado com uma traição: "Nunca fui traída. Acho que nunca fui traída."

A fala de Gustavo foi altamente disseminada pelas redes sociais, através de inúmeros perfis que comentam sobre famosos. No Instagram, Maíra Cardi aproveitou uma publicação do "Fofoquei" para responder o ex-brother. "O Arthur Aguiar segue na boca do Gustavo mais que na minha. E olha que ele [Gustavo] nem conhece a melhor parte dele [Arthur] de estar na boca. Mas desconfio que queira. Isso só pode ser amor, não esquece um minuto. Mas não te julgo. Te entendo, garotão. Difícil tirar da cabeça mesmo", comentou a coach.