Ex-BBBs Lucas e Eslovênia abrem o jogo sobre relação com os ex-colegas de confinamentoReprodução/YouTube

Publicado 19/05/2022 21:42

São Paulo - Eslovênia Marques e Lucas Bissoli, que começaram a namorar no "BBB 22" e continuam a relação aqui fora, participaram de uma entrevista no canal do YouTube do apresentador Matheus Mazzafera. Na conversa, eles comentaram sobre a vida íntima e ainda revelaram que não se dão muito bem com alguns participantes do reality.

Eles contaram que a primeira vez aconteceu logo na primeira noite que se encontraram após o programa.

Os dois, então, foram questionados se sentiam ranço de algum ex-BBB.

"Tenho, sim, e não só de uma pessoa. Não vou citar nomes, porque não gosto disso, mas umas 4 ou 5. Mas são pessoas que aqui fora parece que, quando olho para trás, foram pessoas completamente diferentes, as que eu conheci e as que são aqui fora", disse Eslovênia.

Já Lucas contou que não guarda ressentimentos de ninguém: "Não carrego nada que aconteceu lá aqui fora, não guardo mágoa de ninguém".

Por fim, o casal revelou que até hoje não teve nenhuma briga!

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.