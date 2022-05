Paulo André, Cintia Dicker e Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 19:05

Rio - Pedro Scooby e Paulo André fizeram uma participação no podcast "PodPah" e explicaram como está a realidade após terem participado do "BBB 22". Os dois falaram bastante sobre a amizade que criaram dentro da casa e como conciliam esta relação com os compromissos atuais de trabalho.

Durante a conversa, os amigos também falaram sobre os ciúmes da própria mulher de Scooby, Cintia Dicker. "Ela chega perto dele e eu já fico todo: 'ei!'", bricou Paulo André. O surfista complementou em seguida: "Estou sentado com a Cintia e ele chega e senta no meio. E ela ama ele". PA, então, acrescentou. "A Cintia é muito maneira. Ela é demais, uma vibe muito maneira. E eu sou o padrinho do casamento do Scooby. Nunca vou me cansar disso".