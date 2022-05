Ex-BBB Jessi revela planos para retomar atividades como professora após o reality show - Reprodução/YouTube

Publicado 18/05/2022 20:57

Rio - Fora do "BBB 22", os ex-participantes que entraram na casa como anônimos precisam ter cuidado ao dar os primeiros passos após o fim do programa. Jessilane Alves entrou na casa como professora de Biologia e saiu como a última mulher a ser eliminada na edição. Apesar da fama conquistada, a ex-sister abriu o jogo sobre os planos de retomar sua profissão.

"Sempre tenho dito que professor fala muito sobre dar aula por amor. Porque, de fato, o salário que a gente recebe não paga o que a gente faz. Não é só chegar lá e dar o conteúdo. Tem a parte pedagógica, da relação com o aluno, que muitas vezes ultrapassa os muros da escola, então por isso que dissemos 'dar aula por amor'", começou ela, em entrevista ao podcast PodDelas.

Durante o bate-papo com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, Jessi explicou qual é o seu plano para administrar o "pós-BBB": "Quero chegar em um momento da minha vida que eu diga: 'Tá, agora vou dar aula por amor, e não porque eu preciso me sustentar com esse dinheiro'", declarou a educadora.

"Quero aproveitar esse momento que eu estou agora, me tornei uma pessoa pública... Vou aproveitar essa publicidade que eu ganhei no pós-programa para fazer outras coisas e adquirir minha estabilidade financeira para que eu volte a dar aula literalmente e unicamente por amor. Eu amo dar aula", completou a ex-BBB.