Ex-BBB Jessi ficou de olhos vendados enquanto beijava cinco rapazesReprodução/Instagram

Publicado 17/05/2022 15:10

Rio - Após ficar quase três meses sem se relacionar com ninguém durante o confinamento no "BBB 22", Jessilane Alves já tem recuperado o tempo perdido. Na última segunda-feira (16), a ex-sister participou de uma gravação para o canal de Matheus Mazzafera e um vídeo publicado no Instagram mostra a professora beijando cinco rapazes diferentes.

fotogaleria

"Está todo mundo tentando me desencalhar", brincou a ex-BBB ao compartilhar o registro em que aparece com os olhos vendados. Parte da brincadeira consistia em Jessi escolher qual foi o selinho que mais gostou, sem ter ideia de quem era o responsável pelo melhor beijo.

No Twitter, a professora de Biologia disse ter se divertido durante a gravação da entrevista com o youtuber e ainda demonstrou a ansiedade de que os fãs vejam logo o vídeo completo: "Gente, foi muito engraçado!! Vocês vão amar!!!", declarou.

Uma seguidora aproveitou para provocar Jessi, relembrando uma das frases que viralizou durante o "BBB 22". "Hoje, teve brincadeiras bobas e gostosas, né, Jessi?", escreveu a seguidora. "Siiiim, eu tava precisando", respondeu a última mulher a ser eliminada na última edição.

Confira:

Kkkk siiiim, eu tava precisando!! — Jessi Alves (@a_jessilane) May 16, 2022