Maria e o pai Carlos Câmara - Reprodução/Instagram

Maria e o pai Carlos CâmaraReprodução/Instagram

Publicado 11/05/2022 18:55 | Atualizado 11/05/2022 19:24

Rio - A ex-BBB Maria ainda não fez as pazes com o pai, Carlos Câmara. Nesta quarta-feira (11), o pai da cantora revelou que foi bloqueado e que teve sua relação cortada com a ex-sister. Carlos, inclusive, refere-se à filha como "ingrata" e diz que já perdeu as esperanças.

“Já perdi as esperanças. Acho ela ingrata. Eu sempre ‘fechei’ com ela, sempre fui um bom pai, independentemente de qualquer coisa. De repente, ela me trata como se eu fosse um fã chato. Espero que ela mude, porque assim ela não vai chegar em lugar nenhum. Família é importante pra caramba”, pontuou o gari e massagista durante entrevista à Fábia Oliveira.



fotogaleria

O pai de Maria acredita que por ter ficado mais conhecido, a ex-BBB teve receio de que ele prejudicasse sua imagem. "Quando meu nome saiu ‘pai da Maria’, ‘pai maneiro’, ela ficou assustada. As próprias pessoas que trabalhavam com ela, falavam: ‘ele está fazendo sucesso, hein?’. Então, ela ficou com medo de eu fazer alguma besteira e queimar o nome dela. Por isso ela preferiu me abandonar. Não sei o que passa na cabeça dela, só sei que tô fora, tô muito chateado, mas faz parte. Se ela acha melhor assim, vou respeitar", acrescenta ele.



A cantora fez as pazes com a irmã, Gabriela Andrade, no dia das mães, com quem estava brigada desde antes do confinamento para o 'BBB 22'.