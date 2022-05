Lucas Chumbo anunciou o nascimento da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2022 19:06

Rio - Ex-participante do 'BBB 20' e do 'No Limite', Lucas Chumbo anunciou nesta segunda-feira (09) a chegada da primeira filha com a namorada, Monise Alves. Através do Instagram, o surfista mostrou o rostinho da bebê que nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos.