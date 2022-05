Paulo André explicou foto de modelo repostada no Instagram - Reprodução

Publicado 07/05/2022 15:52 | Atualizado 07/05/2022 15:58

Rio - Vice-campeão do 'BBB 22', Paulo André usou as redes sociais neste sábado (07) para explicar uma imagem de biquíni da modelo Beatriz Reis repostada em seu Instagram Stories. O atleta olímpico afirmou não saber quem compartilhou a foto e disse que sua conta foi hackeada.

"Insta hackeado, era só o que me faltava", escreveu ao saber do ocorrido. "Eu não faço ideia do que está rolando. Estava no shopping almoçando e tirando fotos com a galera, quando me ligaram dizendo que tinha essa parada no meu Stories, foto de um perfil que nunca vi na vida", explicou.