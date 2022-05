Jessilane quitou dívida do FIES - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 19:46 | Atualizado 06/05/2022 19:52

Rio - Com o término do 'BBB 22', Jessilane retornou para a cidade de Valparaíso, em Goiás, e aproveitou para resolver o problema da falta de pagamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). A professora e ex-BBB comemorou com os seguidores que essa dívida foi paga.

fotogaleria "Gente, meu Deus, vocês não vão acreditar. Eu acabei de sair do banco e adivinha? Quitei o Fies! Daqui há 5 dias úteis meu nome não vai mais estar naquela linha de proteção de crédito. Estou passada!", disse nos Stories.