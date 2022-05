Natália posa ao lado de bisavó, surpreendendo fãs pela jovialidade de dona Nadir - Reprodução / Twitter

Publicado 04/05/2022 10:30

Rio - Natália Deodato surpreendeu os fãs ao publicar o registro de um encontro com sua bisavó, dona Nadir, nas redes sociais. Na fotografia, as duas aparecem abraçadas, imitando o gesto de um felino, associado pela ex-BBB à estampa usada pela 'bisa'.

"Vou postar essa foto aqui também para ficar reafirmado que essa pretinha é o amor da minha vida! Te amo, Bisa", escreveu Natália no Twitter.

Nas respostas do tweet, muitos fãs se chocaram com a jovialidade de dona Nadir e aproveitaram para registrar sua surpresa e também, elogios. "Chocada que todas são lindas e jovens", elogiou uma seguidora. "Meu Deus, que genética", pontuou outra. "Bisa novinha, Deus abençoe a família", enviou uma fã.

No Instagram, o registro foi publicado em formato de vídeo, mostrando o reencontro de Natália com toda a família, após participar do "BBB 22" e cumprir sua agenda de compromissos no Rio de Janeiro. Na ocasião, todos se emocionaram com o regresso de Nat, e a modelo chorou muitas vezes ao abraçar seus familiares.