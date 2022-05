Juliette Freire foge de polêmica ao comentar vitória de Arthur Aguiar no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 17:54

Rio - Depois de meses evitando declarar torcida para algum dos participantes do "BBB 22", Juliette Freire não escapou de opinar sobre a vitória de Arthur Aguiar no reality show. Em live no Instagram com o jornalista Hugo Gloss, a campeã da edição passada foi questionada sobre o que achou do resultado e se esquivou de polêmicas na resposta.

"Cara, eu acho que o público que escolhe. Eu acho que, se o público quis, é justo. Todo mundo tem as suas qualidades e defeitos, então, eu desejei que a pessoa que ganhasse o 'Big Brother' fizesse sentido, desse sentido a isso. Que não fosse apenas em benéfico próprio, mas trouxesse uma mensagem ou uma coisa legal pro país, que está precisando. Eu acho que votação de reality fala muito sobre como Brasil pensa, o que o Brasil quer... Então eu acho justo", declarou a famosa, na última segunda-feira (2).

Após a grande final da temporada, Arthur foi comparado por fãs do reality show com a vencedora do "BBB 21", que se tornou um fenômeno nas redes sociais durante sua participação no programa. Além de se consagrar campeã com 90,15% dos votos, a influenciadora é a ex-participante da atração com mais seguidores no Instagram, tendo, atualmente, mais de 33 milhões de fãs na plataforma.

