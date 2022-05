Linn da Quebrada se pronuncia após ataques transfóbicos de Nego Di - Reprodução da internet

Publicado 03/05/2022 15:20 | Atualizado 03/05/2022 15:23

Rio - Linn da Quebrada usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (2), para se pronunciar sobre os ataques transfóbicos de Nego Di . A ex-participante do "BBB 22" recebeu apoio de seguidores no Twitter após publicar um desabafo em resposta às "piadas" feitas pelo humorista em um show de stand-up, como mostra o vídeo que viralizou no último domingo.

“O riso que essa situação revela me parece uma atitude desesperada de tentar coagir manifestações potencialmente perigosas ao grupo que ele pertence. Um riso que persegue, que tenta corrigir, que quer diminuir para criar a ilusão de que eles são maiores e mais fortes. A farsa da força”, começou a atriz de 31 anos.

No vídeo em questão, o também ex-BBB chamou Lina de "traveco", termo pejorativo que não deve ser usado com pessoas travestis, e ainda diz que a cantora "tem a peça", se referindo ao órgão genital. Em desabafo, a ex-sister afirmou que as ofensas que sofreu não são relacionadas à sua trajetória no "BBB 22", apesar de Nego Di já ter criticado sua participação durante o reality show