Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2022 21:12 | Atualizado 04/05/2022 21:16

Rio - Rodrigo Mussi segue em recuperação mais de um mês após sofrer um grave acidente de carro, em São Paulo. Nesta quarta-feira (4), o irmão do ex-BBB voltou a atualizar as redes sociais com novos detalhes sobre a reabilitação iniciada recentemente. Segundo Diogo Mussi, o gerente comercial cumpriu todas as atividades necessárias, apesar de ter sentido dores ao longo do dia.

"O Rod fez fisioterapia, mesmo sentindo dores, se esforçou e se superou novamente. Hoje, a fisio foi na academia, que ele adora! Terapia ocupacional também fez parte das atividades de hoje. Cada dia é um passo na recuperação do nosso guerreiro, sempre superando as expectativas", declarou o advogado, em postagem nos Stories do Instagram.