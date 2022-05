Gustavo e Laís oficializaram o namoro - Reprodução/Instagram

Gustavo e Laís oficializaram o namoro Reprodução/Instagram

Publicado 08/05/2022 19:17 | Atualizado 08/05/2022 19:18

Rio - Gustavo Marsengo, que entrou no 'BBB 22' através da casa de vidro, contou para os seguidores neste domingo (08) que pediu a ex-colega de confinamento, Laís Caldas, em namoro. O bacharel em direito mostrou nas redes sociais uma carta feita para a ocasião especial.

fotogaleria

"Te assumi pro Brasil e agora pra família. Te amo, Laís", escreveu. Logo que entrou na casa, Gustavo demonstrou interesse pela médica, que chegou a brincar com uma aliada que se precisasse beijar por interesse e formar aliados, não pensaria duas vezes, mas acabou retribuindo e engatando um romance com o 'hétero top' dentro do reality show.