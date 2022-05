Ex-BBBs posaram com o ex-presidente Lula em lançamento de pré-candidatura - Reprodução/Instagram

Publicado 07/05/2022 20:48

Rio - Aconteceu neste sábado (07) no Expo Center Norte, em São Paulo, o lançamento da pré-candidatura da chapa presidencial formada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). O evento contou com a presença de políticos, celebridades e dos ex-BBBs Arthur Picoli, Gleici Damasceno e João Luiz Pedrosa.

Nas redes sociais, os ex-participantes do reality show global comentaram a participação no evento. "Meu voto é secreto", brincou Arthur. "Essa minha alegria é por saber que o Brasil pode voltar a priorizar os que sabem, os que não podem e não tem", escreveu a campeã do 'BBB 18'. "#VamosJuntosPeloBrasil (muito emocionado com esse momento)", afirmou João.