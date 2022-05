Laís e Gustavo assistiram ao jogo do Palmeiras - Reprodução/Instagram

Laís e Gustavo assistiram ao jogo do Palmeiras Reprodução/Instagram

Publicado 19/05/2022 14:49

Rio - Laís Caldas, ex-participante do 'BBB 22' acompanhou Gustavo Marsengo, em uma partida do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, na última quarta-feira (18). Era a primeira vez da médica, que iniciou o relacionamento com o bacharel em direito dentro do confinamento, em um estádio.

fotogaleria "Primeira vez assistindo jogo em um estádio… O que eu não faço pelo boy, né @gustavo_marsengo?! Avanti Palestra. Ps: Confesso que amei e agora venho sempre, me aguenta", escreveu. Gustavo deixou um comentário apaixonado para a médica. "Sorte no jogo e no amor", afirmou.

No Dia das Mães, Laís revelou para os seguidores que foi pedida, oficialmente, em namoro por Gustavo. O bacharel em direito apareceu na casa da médica com um buquê de flores e uma carta. Na ocasião, Gustavo comemorou o "sim" da ex-sister. "Te assumi pro Brasil e agora pra família. Te amo", disse.