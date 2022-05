Tiago Abravanel conta tudo sobre os primeiros momentos após desistência do 'BBB 22' - Reprodução/YouTube

Publicado 19/05/2022 21:26

Rio - Tiago Abravanel matou a curiosidade dos fãs do "BBB 22" sobre os primeiros momentos após sua desistência do reality show. Nesta quinta-feira, o ator relembrou a experiência que viveu depois de apertar um botão e pedir para deixar o programa.

"Toca uma sirene ensurdecedora, a porta do confessionário é liberada, você tem que sair na hora, você sai e não encontra com ninguém. No confessionário, você tem que dizer o motivo pelo qual você está desistindo do programa", contou o ex-brother em entrevista ao podcast "Venus", apresentado por Yasmin Ali Yassine.

O artista ainda falou sobre o tratamento diferente que recebeu em comparação aos participantes que foram eliminados em paredões: "Te tiram de tudo. Me chamaram para fazer o Dia 101, que foi o reencontro dos brothers, mas todo o processo de eliminação, de Multishow, café com Ana Maria, Domingão, todo esse processo eu não fiz. É acordado. Saí de lá, fui para um camarim, peguei minhas coisas e fui assistir ao programa em casa. É muito louco", declarou o neto de Silvio Santos.

Ciente das críticas que recebeu durante sua participação no "BBB 22", Tiago rebateu os comentários de que teria jogado contra a diversão do público por pedir um clima de "paz e amor" na casa: "É um jogo muito complexo, a internet faz com que todo mundo tenha o poder de juiz. Aí falavam: 'Você é inimigo do entretenimento', eu falo: ''Tá bom, vocês veem dessa forma'. Não acho que fui inimigo do entretenimento", opinou.

Ex-integrante do elenco Camarote, o famoso ficou na casa por seis semanas sem disputar um paredão sequer. Na ocasião de sua desistência, Tiago era a primeira indicação de muitos participantes ao paredão, o que teria causado a reação do ator de preferir deixar o reality por conta própria, mesmo sem saber, até então, a opinião do público de casa. A saída repentina do artista abalou os confinados, principalmente, o campeão da temporada, Arthur Aguiar, que perdeu um de seus maiores aliados naquele momento.

"Sabia que se eu continuasse, ia dar m*rda. Eu não queria, eu não queria fazer isso com os meus. Eu sei que é muito difícil para quem está aqui fora. Tem a grande massa de julgadores apontando tudo que você faz. Falam:'Esperava mais de você'. Cara, esse sou eu. É um reality, e não é simples. Eu, com todos erros e acertos, acho que eu fiz o que eu pude fazer, não me arrependo do que eu fiz", completou ele.