Eslovênia admite ter ficado nervosa ao reconhecer Pabllo Vittar durante o café da manhã do hotel em que está hospedadaReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2022 16:03

Rio - Eslovênia Marques admitiu ter ficado muito nervosa ao encontrar com Pabllo Vittar no hotel em que está hospedada em São Paulo. A ex-BBB afirmou que reconheceu a drag queen no café da manhã do local, mas por causa da emoção do momento, lhe faltou coragem para falar com ela.

"Deixa eu confessar uma coisa. Eu estava tomando café da manhã e mais uma vez encontrei a Pabllo. Não consegui falar com ela porque fiquei nervosa", contou a influencer no Instagram.

"Ela foi embora rápido, fico com medo de incomodar. Acho que ela está no mesmo hotel que eu. Não tenho maturidade, não vou conseguir fingir costume."

"Minha intuição diz que ela está no quarto do lado! Não tenho maturidade, não sei o que fazer", completou, eufórica. Momentos depois, Eslovênia foi até a porta do quarto onde acredita que Pabllo esteja hospedada e filmou a plaquinha de "não perturbe" que estava na maçaneta e acabou sendo a responsável por fazer com que ela voltasse para o próprio quarto sem bater.