Eliezer e Natália DeodatoReprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 10:45 | Atualizado 23/05/2022 10:53

Rio - Os ex-BBBs Eliezer e Natália Deodato trocaram algumas farpas no Twitter na noite deste domingo. Os dois, que formaram um casal dentro da casa do "BBB 22", não mantiveram um relacionamento depois do reality e o assunto tem rendido nas redes sociais.

O primeiro a mandar a indireta foi o ex-brother. "Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?", escreveu Eli. Por sua vez, Naty fez questão de responder. "Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!", declararou ela.