Irmão de Rodrigo Mussi tranquiliza os fãs a respeito da recuperação do ex-BBBFotos: Reprodução do Instagram

Publicado 24/05/2022 13:40

Rio - Diogo Mussi, irmão do ex-participante do "BBB 22", Rodrigo Mussi, usou seu Instagram nesta terça-feira para tranquilizar os seguidores acerca do estado de saúde do gerente comercial. O ex-brother segue se recuperando de um grave acidente de carro sofrido em São Paulo, em março deste ano.

"Fala pessoal, boa tarde! Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas com o Rodrigo pela falta de notícias, mas fiquem tranquilos, tudo segue conforme o planejamento da sua recuperação", tranquilizou Diogo. "O Rod está bem e progredindo todos os dias! Qualquer novidade relevante, eu digo a vocês! Fiquem bem!", concluiu.