Manu Gavassi recebe outros ex-BBBs no lançamento de sua nova linha de óculos em São Paulo - Foto: Lucas Ramos / AgNews

Publicado 26/05/2022 09:06 | Atualizado 26/05/2022 09:08

Rio - Manu Gavassi recebeu vários famosos no lançamento de sua nova linha de óculos, na noite de quarta-feira, em São Paulo. O evento promovido pela ex-participante do "BBB 20" ocorreu no Branco Espaço e contou com a presença de vários outros Ex-BBBs.

Durante a festa, estavam presentes a campeã do "BBB 20", Thelma Assis, assim como as participantes Gizelly Bicalho e Marcela Mc Gowan, que foi acompanhada da namorada, a cantora Luiza Martins.

Ex-brothers do "BBB 22" também marcaram presença, como Lucas Bissoli, Vyni e Eliezer, além da atriz Pathy Dejesus e o jornalista Zé Luiz, pai de Manu Gavassi.